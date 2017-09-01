"Манчестер Сити" подаст на "Арсенал" жалобу из-за отказа продать Санчеса

"Манчестер Сити" недоволен поведением руководства "Арсенала", которое решило не отпускать нападающего Алексиса Санчеса. По информации El Mercurio, "горожане" планируют подать на лондонцев жалобу в связи с отказом продать футболиста.

По информации источника, стороны уже согласовали трансфер, а сам 28-летний футболист подписал с "Манчестер Сити" контракт. Контракт форварда с "Арсеналом" действует до лета 2018 года.

Ранее стало известно, что"Манчестер Сити" увеличил предложение по его покупке до 74 миллионов евро.