"Манчестер Сити" победил "Саутгемптон". Зинченко сделал голевую передачу и привез гол

"Манчестер Сити" одержал победу над "Саутгемптоном" в матче 20-го тура чемпионата Англии со счетом 3:1. В составе "горожан" отличился полузащитник Давид Сильва и нападающий Серхио Агуэро. За "святых" забил форвард Пьер-Эмиль Хейбьерг. Автоголом отметился хавбек Джеймс Уорд-Проуз.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отметился голевой передачей в концовке первого тайма.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

20-й тур

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" – 1:3 (1:3)

Голы: Сильва, 10 (0:1). Хейбьерг, 37 (1:1). Уорд-Проуз, 45 – в свои ворота (1:2). Агуэро, 45+3 (1:3).

"Саутгемптон": Маккарти, Стивенс, Таргетт, Беднарек, Рэмсей, Ромеу (Валери, 59), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Остин (Лонг, 68), Эль-Юнусси.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Компани, Данилу, Ляпорт, Сильва, Фернандинью (Уокер, 86), Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 73), Стерлинг, Махрез (Сане, 84), Бернарду Силва.

Предупреждения: Агуэро, 32. Остин, 58. Компани, 72. Беднарек, 73. Данилу, 78.

Удаление: Хейбьерг, 85.

Судья: Тирни (Англия).

30 декабря. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

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