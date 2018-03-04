"Манчестер Сити" победил "Челси", Зинченко отыграл 87 минут

"Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии одержал победу над "Челси" - 1:0. Единственный гол на 46-й минуте провел Бернанду Силва. Экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко вышел в стартовом составе, но на 87-й минуте был заменен на Данилу.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0 (0:0)

Гол: Бернарду Силва, 46 .

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данилу, 87), Гюндоган, Сильва (Фоден, 90+3), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 85), Сане.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Алонсо, Азар (Мората, 90).

Предупреждения: Зинченко, 24. Гюндоган, 47. Рюдигер, 57.

Судья: Оливер (Англия).

4 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".