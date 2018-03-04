20:52 4 марта | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" победил "Челси", Зинченко отыграл 87 минут

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"Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии одержал победу над "Челси" - 1:0. Единственный гол на 46-й минуте провел Бернанду Силва. Экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко вышел в стартовом составе, но на 87-й минуте был заменен на Данилу.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

29-й тур

"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0 (0:0)

Гол: Бернарду Силва, 46 .

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данилу, 87), Гюндоган, Сильва (Фоден, 90+3), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 85), Сане.

"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Алонсо, Азар (Мората, 90).

Предупреждения: Зинченко, 24. Гюндоган, 47. Рюдигер, 57.

Судья: Оливер (Англия).

4 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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HarryAngel

Pablo_75 такова карма хохлов, сидя на лавке становится чемпивонами. как Тимощук

05:44

murzikov

Молодец он) Поработал, перетерпел и ответил диванным экспертам на выпад, что едет играть в приставку за основу "Сити")) И это пример, мля, нашим игрочишкам)

01:17

samsam

Pablo_75 Его не по игре в "Уфе" выбрали. Гвардиола скорее всего и про команду такую не слыхал.

22:51 4 марта

Boooom

Pablo_75 из Радомышля он))

22:30 4 марта

Pablo_75

Всё-таки поразительная судьба у Зинченко. Парень из "Уфы" станет чемпионом Англии и, скорее всего, минимумом полуфиналистом ЛЧ. И не назовёшь его статистом - уже вот матч топ-уровня целиком играет.

21:32 4 марта

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