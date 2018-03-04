"Манчестер Сити" победил "Челси", Зинченко отыграл 87 минут

"Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии одержал победу над "Челси" - 1:0. Единственный гол на 46-й минуте провел Бернанду Силва. Экс-полузащитник "Уфы" Александр Зинченко вышел в стартовом составе, но на 87-й минуте был заменен на Данилу.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
29-й тур
"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0 (0:0)
Гол: Бернарду Силва, 46 .
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко (Данилу, 87), Гюндоган, Сильва (Фоден, 90+3), Де Брейне, Бернарду Силва, Агуэро (Габриэл Жезус, 85), Сане.
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Мозес, Дринкуотер, Фабрегас, Виллиан (Жиру, 78), Педро (Эмерсон, 82), Алонсо, Азар (Мората, 90).
Предупреждения: Зинченко, 24. Гюндоган, 47. Рюдигер, 57.
Судья: Оливер (Англия).
4 марта. Манчестер. Стадион "Этихад".
HarryAngel
Pablo_75 такова карма хохлов, сидя на лавке становится чемпивонами. как Тимощук
05:44
murzikov
Молодец он) Поработал, перетерпел и ответил диванным экспертам на выпад, что едет играть в приставку за основу "Сити")) И это пример, мля, нашим игрочишкам)
01:17
samsam
Pablo_75 Его не по игре в "Уфе" выбрали. Гвардиола скорее всего и про команду такую не слыхал.
22:51 4 марта
Boooom
Pablo_75 из Радомышля он))
22:30 4 марта
Pablo_75
Всё-таки поразительная судьба у Зинченко. Парень из "Уфы" станет чемпионом Англии и, скорее всего, минимумом полуфиналистом ЛЧ. И не назовёшь его статистом - уже вот матч топ-уровня целиком играет.
21:32 4 марта