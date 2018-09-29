"Манчестер Сити" победил "Брайтон"

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в матче 7-го тура чемпионата Англии (2:0). "Горожане" набрали 19 очков и вышли на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Манчестер Сити" - "Брайтон & Хоув" - 2:0 (1:0)

Голы: Стерлинг, 29 (1:0). Агуэро, 65 (2:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт, Сильва (Фоден, 88), Фернандинью, Зинченко, Агуэро (Габриэл Жезус, 66), Стерлинг, Сане (Махрез, 71), Бернарду Силва.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бонг, Даффи, Монтойя, Данк, Каяль, Преппер, Марч (Искиэрдо, 83), Биссума, Кноккарт (Джаханбахш, 78), Локадиа (Маррей, 73).

Предупреждения: Кноккарт, 9. Даффи, 42. Монтойя, 87.

Судья: Мэйсон.

29 сентября. Манчестер. Стадион "Этихад".

"Лестер" победил "Ньюкасл" (2:0). Голы забили нападающий Джейми Варди и защитник Гарри Магуайр.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Лестер" - 0:2 (0:1)

Голы: Варди, 30 - с пенальти (0:1). Магуайр, 73 (0:2).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Кларк, Ласкеллес, Йедлин (Манкильо, 80), Диаме, Ритчи (Мерфи, 65), Шелви, Кенеди, Хоселу, Атсу, Перес (Муто, 69).

"Лестер": Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Менди, Амарти, Ндиди, Мэддисон (Иборра, 85), Варди (Олбрайтон, 74), Ихеаначо.

Судья: Хупер.

29 сентября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Вулверхэмптон" победил "Саутгемптон" (2:0). "Волки" поднялись на 8-е место в АПЛ, набрав 12 очков.

"Вулверхэмптон Уондерерс" - "Саутгемптон" - 2:0 (0:0)

Голы: Иван Кавалейру, 79 (1:0). Хонни Кастро, 87 (2:0).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Хименес (Бонатини, 90+1), Элдер Кошта (Траоре, 52), Жота (Иван Кавалейру, 77).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Вестергор, Худт, Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Остин (Габбьядини, 77), Ингс, Эль-Юнусси (Армстронг, 71).

Предупреждения: Бертранд, 50. Жота, 51. Хонни Кастро, 57. Траоре, 74.

Судья: Аттуэлл.

29 сентября. Вулверхэмптон. Стадион "Molineux Stadium".

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