00:47 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Вулверхэмптон" в 1/8 финала Кубка лиги, Зинченко отыграл весь матч


"Манчестер Сити" на своем поле в матче 1/8 финала Кубка лиги по пенальти победил "Вулверхэмптон". В основное и дополнительное время команды голов не забили.

В серии пенальти вратарь "Ман Сити" Клаудио Браво отразил два удара игроков гостей.

20-летний полузащитник "горожан" Александр Зинченко впервые вышел в стартовом составе (на позиции левого защитника) и отыграл весь матч.

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:1

Судья: Френд.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/leaguecup/2017-2018/playoff/​

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