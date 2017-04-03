"Манчестер Сити" планирует продать игроков на 120 миллионов евро

"Манчестер Сити" планирует заработать крупную сумму в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph. Клуб планирует расстаться с рядом игроков и заработать порядка 120 миллионов евро.

По информации издания, главный тренер команды Хосеп Гвардьола не рассчитывает на защитников Эльакима Мангала, Джейсона Денайера, Венсана Компани, голкипера Джо Харта, полузащитников Самира Насри, Фернанду и нападающего Вилфрида Бони. Также клуб рассмотрит предложения по таким игрокам, как Нолито, Клаудио Браво и Александр Коларов.

"Манчестер Сити" на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.