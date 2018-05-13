19:06 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" - первый клуб, набравший 100 очков в одном сезоне чемпионата Англии


"Манчестер Сити", обыграв "Саутгемптон" (1:0) в матче 38-го тура чемпионата Англии, довел число набранных очков за один рызыгрыш премьер-лиги до 100. "Горожане" стали первым клубом в истории высшего дивизиона английского футбола, достигшими этой отметки.

Напомним, команда под руководством Хосепа Гвардьолы досрочно оформила чемпионство. По итогам сезона отрыв от ближайшего преследователя, "Манчестер Юнайтед", составил 19 очков.

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