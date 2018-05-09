03:39 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" открыл мемориальную доску в честь Яя Туре


"Манчестер Сити" установил мемориальную доску в академии клуба в честь полузащитник Яя Туре​, который провел 8 лет в стане "горожан". Мозаика, на которой изображен ивуариец после победного гола в финале Кубка Англии в 2011 году, расположена на дорожке к одной из площадок академии.

"Надеемся, что мемориальная доска станет источником вдохновения для наших молодых игроков, которые используют поле в рамках своего развития", - говорится в заявлении клуба. 

Яя Туре по окончании сезона покинет "Манчестер Сити"

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