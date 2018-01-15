"Манчестер Сити" отказался от трансфера Санчеса

"Манчестер Сити" больше не будет вести переговоры по переходу нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса. Как сообщает Goal, такое решение принял главный тренер Хосеп Гвардьола.

Отмечается, что "горожане" недовольны поведением чилийского форварда. Санчес уже имел договоренность с "Манчестер Сити", однако "Манчестер Юнайтед" предложил более высокую зарплату.

Переход Санчеса в "МЮ" может состояться уже на этой неделе. Зарлата игрока сборной Чили в новом клубе составил 400 тысяч фунтов в неделю.