"Манчестер Сити" отказал УЕФА в даче объяснений о нарушении финансового фэйр-плей

"Манчестер Сити" отказался давать объяснения УЕФА по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, информирует The Guardian. Ранее издание Der Spiegel опубликовал информацию о финансовых махинациях "горожан" в период с 2013 по 2015 год.

В английском клубе не стали отрицать достоверность информации, однако при этом заявили, что обвинения основаны на взломанных и украденных данных. Поэтому клуб отказал в запросе УЕФА разъяснить ситуацию.

Кроме того, отмечается, что Der Spiegel использовал информации от человека из Португалии, которые назвал себя Джоном и пожелал остаться анонимным.

Ранее стало известно, что в Будапеште был задержан португальский хакер Руи Пинту, который работал на Football Leaks.

УЕФА может начать расследование в отношении "Манчестер Сити".