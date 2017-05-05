"Манчестер Сити" оштрафован на 300 тысяч фунтов стерлингов

Английская премьер-лига оштрафовала "Манчестер Сити" на 300 тысяч фунтов стерлингов за нарушение правил работы с молодежью. Также "горожанам" запрещено на протяжении двух лет подписывать игроков из академии в возрасте до 18 лет, сообщает Sky Sports.

Премьер-лига признала "Манчестер Сити" виновным в том, что он незаконным образом контактировал с двумя игроками, которые были зарегистрированы в других клубах. Представители "горожан" контактировали с членами семей игроков, чтобы воздействовать на них.