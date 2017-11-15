"Манчестер Сити" опроверг информацию об обмороке у Агуэро

​"Манчестер Сити" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу здоровья нападающего Серхио Агуэро​. Форвард сыграл за сборную Аргентины с Нигерией во вчерашнем товарищеском матче (2:4), который прошел в Краснодаре, и был заменен в перерыве. В СМИ появилась информация, что игрок упал в обморок в раздевалке.

"Серхио не терял сознания и был доставлен в больницу исключительно в целях предосторожности. Он будет оценен медицинской бригадой клуба перед матчем с "Лестером" в выходные", – говорится в заявлении.

Агуэро вернулся из больницы в отель //

Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона //

​Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу