13:37 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" опроверг информацию об обмороке у Агуэро


"Манчестер Сити" на официальном сайте выступил с заявлением по поводу здоровья нападающего Серхио Агуэро​. Форвард сыграл за сборную Аргентины с Нигерией во вчерашнем товарищеском матче (2:4), который прошел в Краснодаре, и был заменен в перерыве. В СМИ появилась информация, что игрок упал в обморок в раздевалке.

"Серхио не терял сознания и был доставлен в больницу исключительно в целях предосторожности. Он будет оценен медицинской бригадой клуба перед матчем с "Лестером" в выходные", – говорится в заявлении.

Агуэро вернулся из больницы в отель //
Попавшему в больницу в Краснодаре Агуэро звонил Марадона //
​Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу

Аргентина - Нигерия

 

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