"Манчестер Сити" одержал восьмую победу в чемпионате Англии, обыграв "Вест Бромвич"

"Манчестер Сити" на выезде переиграл "Вест Бромвич" со счетом 3:2 в матче 10-го тура чемпионата Англии. В составе "горожан" по разу отличились Лерой Сане, Фернандинью и Рахим Стерлинг, у "дроздов" забил Джей Родригес и Мэттью Филлипс. Отметим, что эта победа стала для "Манчестер Сити" восьмой кряду в чемпионате Англии.
В двух других встречах "Кристал Пэлас" сыграл вничью с "Вест Хэмом" - 2:2 и "Уотфорд" дома уступил "Стоук Сити" - 0:1.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
10-й тур
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 2:3 (1:2)
Голы: Сане, 10 (0:1). Родригес, 13 (1:1). Фернандинью, 15 (1:2). Стерлинг, 64 (1:3). Филлипс, 90+2 (2:3).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс, Гиббс, Маколи (Филлипс, 68), Ньом, Хегази, Бэрри, Крыховяк (Макклин, 81), Ливермор, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 58).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Сильва, Фернандинью, Делф, Де Брейне, Сане, Бернарду Силва (Стерлинг, 61), Габриэл Жезус (Гюндоган, 82).
Предупреждения: Эванс, 21. Габриэл Жезус, 60. Отаменди, 71. Хегази, 72. Уокер, 90+4.
Судья: Джоунс (Англия).
28 октября. Вест Бромвич. Стадион The Hawthorns.
"Уотфорд" - "Стоук Сити" - 0:1 (0:1)
Гол: Флетчер, 16 (0:1).
"Уотфорд": Гомес, Бритос, Кико Фемения, Кабаселе, Холевас, Капуэ (Грэй, 58), Клеверли, Дукуре, Дини, Каррильо (Хьюз, 80), Ришарлисон.
"Стоук Сити": Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Виммер, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Шачири (Адам, 88), Собхи (Бераино, 78).
Предупреждения: Кико Фемения, 57. Шупо-Мотинг, 62. Ришарлисон, 77. Шачири, 85. Дукуре, 87. Диуф, 87. Дини, 90+5. Аллен, 90+5.
Судья: Оливер (Англия).
28 октября. Уотфорд. Стадион Vicarage Road.
"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм" - 2:2 (0:2)
Голы: Эрнандес, 31 (0:1). Айю, 43 (0:2). Миливоевич, 50 - с пенальти (1:2). Заа, 90+7 (2:2).
"Кристал Пэлас": Сперони, Томкинс, Данн, ван Анхолт (Фосу-Менса, 11), Уорд (Сако, 60), Шлупп, Кабай, Миливоевич, Лофтус-Чик, Таунсенд, Заа.
"Вест Хэм": Харт, Сабалета (Антонио, 62), Огбонна, Жозе Фонти (Райс, 76), Крессуэлл (Масуаку, 46), Нобл, Куяте, Ланцини, Фернандес, Эрнандес, Айю.
Предупреждения: Сабалета, 37. Данн, 84. Масуаку, 85.
Судья: Мэдли (Англия).
28 октября. Лондон. Стадион Selhurst Park.
- Манчестер Сити
- Кристал Пэлас
- Фернандинью (футбол)
- Вест Бромвич
- Вест Хэм
- Стоук Сити
- Уотфорд
- Рахим Стерлинг
- Лерой Сане