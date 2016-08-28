"Манчестер Сити" одержал третью победу подряд в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" на своем поле нанес поражение "Вест Хэму" в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Дублем отметился Рахим Стерлинг. Отметим, что эта победа стала для команды Хосепа Гвардьолы третьей подряд. В активе "молотобойцев", которых возглавляет экс-главный тренер "Локомотива" Славен Билич, одна победа в трех играх.

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3-й тур

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" – 3:1 (2:0)

Голы: Стерлинг, 7 (1:0). Фернандинью, 18 (2:0). Антонио, 58 (2:1). Стерлинг, 90+2 (3:1).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Стоунс (Коларов, 59), Клиши, Де Брейне, Фернандинью, Сильва, Нолито (Насри, 75), Агуэро (Фернанду Режес, 88), Стерлинг.

"Вест Хэм": Адриан, Рид (Кальери, 78), Коллинс, Огбонна, Антонио, Гекхан Тере (Бирам, 46), Нобл, Куяте, Масуаку, Флетчер, Валенсия (Ланцини, 60).

Предупреждения: Фернандинью, 6. Масуаку, 14. Флетчер, 48. Нобл, 51.

Судья: Марринер.

28 августа. Манчестер. Стадион "Этихад".