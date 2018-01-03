"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд"

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Уотфорд" со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата Англии. "Сити" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, одержав 20-ю победу в сезоне.

В составе победителей по голу забили Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, в свои ворота мяч отправил Кристиан Кабаселе. У гостей отличился Андре Грэй.

Чемпионат Англии

22-й тур

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" – 3:1 (2:0)

Голы: Стерлинг, 1 (1:0). Кабаселе, 13 – в свои ворота (2:0). Агуэро, 63 (3:0). Грэй, 82 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс (Данилу, 67), Сильва, Фернандинью (Туре, 71), Делф, Де Брейне (Бернарду Силва, 79), Агуэро, Стерлинг, Сане.

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Зегелар, Кабаселе, Ваге, Капуэ (Клеверли, 61), Уотсон (Перейра, 62), Дукуре, Каррильо, Грэй, Ришарлисон (Синклэйр, 82).

Предупреждения: Сильва, 24. Перейра, 83.

Судья: Мэйсон.

2 января. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).