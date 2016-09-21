"Манчестер Сити" обыграл "Суонси", Пайет на шестой добавленной минуте принес победу "Вест Хэму" в Кубке лиги

В Кубке английской лиги состоялись матчи 1/16 финала. "Манчестер Сити" на выезде нанес поражение "Суонси" со счетом 2:1. В других матчах "Вест Хэм" на последних минутах вырвал победу у "Аккрингтон Стэнли", "Саутгемптон" оказался сильнее "Кристал Пэлас".

Англия

Кубок лиги

1/16 финала

"Куинз Парк Рейнджерс" – "Сандерленд" – 1:2 (0:0)

Голы: Сандру, 60 (1:0). Макнэйр, 70 (1:1). Макнэйр, 80 (1:2).

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, ван Анхолт, Джилободжи, Денайер (Лав, 69), Макнэйр, Кирхгофф, Ндонг, Гуч (Каттермоул, 69), Асоро (Майя, 69), Уотмор.

Судья: Бэнкес (Англия).

21 сентября. Лондон. Стадион "Loftus Road".

"Суонси" – "Манчестер Сити" – 1:2 (0:0)

Голы: Клиши, 49 (0:1). Алейкс Гарсия, 67 (0:2). Сигурдссон, 90+3 (1:2).

"Суонси": Нордфельдт, Нотон (Сигурдссон, 61), Ранхель, Амат, Тэйлор, ван дер Хорн, Раутледж, Корк (Фер, 55), Бриттон, Фултон, Борха Бастон (Барроу, 75).

"Манчестер Сити": Кабальеро, Компани, Сабалета, Клиши, Стоунс, Тасенде (Де Брейне, 58), Хесус Навас, Фернанду Режес, Алейкс Гарсия (Адарабиойо, 90), Сане, Ихеаначо (Диас, 80).

Предупреждения: Нотон, 55. Фернанду Режес, 87.

Судья: Страуд (Англия).

21 сентября. Суонси. Стадион "Liberty Stadium".

"Вест Хэм Юнайтед" – "Аккрингтон Стэнли" – 1:0 (0:0)

Гол: Пайет, 90+6

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Арбелоа, Огбонна, Масуаку, Фегули (Пайет, 46), Нордтвейт, Обианг, Гекхан Тере (Ланцини, 46), Фернандес, Дзадза, Кальери (Антонио, 70).

Судья: Мартин (Англия).

21 сентября. Лондон. Стадион "London Stadium".