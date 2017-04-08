"Манчестер Сити" обыграл "Халл", Куяте спас Билича от увольнения

"Манчестер Сити" в 32-м туре чемпионата Англии обыграл "Халл Сити" - 3:1. По голу в составе "горожан" забили Серхио Агуэро и Фабиан Делф. Еще один мяч в свои ворота провел Ахмед Аль-Мухаммади.

В еще одном поеднике "Вест Хэм" одержал победу над "Суонси", прервав тем самым свою серию из пяти поражений, - 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Шейку Куяте. До матча сообщалось о том, что в случае поражения в отставку может быть отправлен главный тренер "молотобойцев" Славен Билич.

Кроме того, "Саутгемптон" минимально обыграл "Вест Бромвич" - 1:0. Победу команде принес гол полузащитника Йорди Класи.

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32-й тур

"Манчестер Сити" - "Халл Сити" - 3:1 (1:0)

Голы: Аль-Мухаммади, 31 - в свои ворота (1:0). Агуэро, 48 (2:0). Делф, 64 (3:0). Раноккиа, 85 (3:1).

"Манчестер Сити": Браво, Клиши, Коларов, Стоунс, Туре (Фернанду Режес, 75), Хесус Навас, Сильва (Ихеаначо, 73), Делф, Агуэро, Стерлинг, Сане (Нолито, 66).

"Халл Сити": Якупович, Доусон, Раноккиа, Робертсон, Эвандру (Хенриксен, 58), Н`Диай, Аль-Мухаммади, Маркович, Клукас (Эрнандес, 58), Грощицки, Ньясс (Мэлони, 83).

Предупреждения: Эвандру, 28. Н`Диай, 69.

Судья: Мосс.

08 апреля. Манчестер. Стадион "Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Суонси" - 1:0 (1:0)

Гол: Куяте, 44 (1:0).

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Коллинс, Жозе Фонти, Бирам, Масуаку, Нобл, А.Айю (Э.Фернандес, 87), Снодграсс (Фегули, 71), Куяте, Антонио (Кальери, 42), Ланцини.

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Ф.Фернандес, Моусон, Раутледж (Льоренте, 46), Фер, Сигурдссон, Корк (Монтеро, 65), Кэрролл (Нарсингх, 46), Дж.Айю.

Предупреждения: Нобл, 39. Куяте, 45. Ланцини, 58. Ф.Фернандес, 77. А.Айю, 86. Рэндолф, 90+4.

Судья: Френд.

08 апреля. Лондон. Стадион "London Stadium".

"Вест Бромвич Альбион" - "Саутгемптон" - 0:1 (0:1)

Гол: Класи, 25 (0:1).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс, Маколи (Брант, 53), Ньом, Доусон, Флетчер (Робсон-Кану, 66), Моррисон, Ливермор, Шадли, Филлипс (Макклин, 63), Рондон.

"Саутгемптон": Форстер, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Стивенс, Тадич, Класи (Рид, 85), Редмонд (Симс, 71), Уорд-Проуз (Маккуин, 72), Хейбьерг, Лонг.

Предупреждения: Эванс, 36. Филлипс, 49. Седрик Суариш, 76. Форстер, 90+3.

Судья: Кавана.

08 апреля. Вест Бромвич. Стадион "The Hawthorns".