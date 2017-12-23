"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" продлив серию до 17 побед подряд

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" – 4:0.

Забитыми голами в составе "горожан" отличились Рахим Стерлинг, Луис Данилу и Серхио Агуэро, оформивший дубль.

Данная победа стала для "Сити" 17-й подряд в чемпионате Англии. Напомним, что в этом сезоне подопечные Хосепа Гвардьолы не проиграли ни одной встречи.

"Вишни" же не могут выиграть на протяжении семи последних матчей. Это поражение стало для них третьим подряд в чемпионате Англии.

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19-й тур

"Манчестер Сити" - "Борнмут" - 4:0 (1:0)

Голы: Агуэро, 27 (1:0). Стерлинг, 53 (2:0). Агуэро, 79 (3:0). Данилу, 85 (4:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф (Данилу, 81), Фернандинью, Сильва, Де Брейне (Гюндоган, 74), Стерлинг, Агуэро, Сане (Бернарду Силва, 67).

"Борнмут": Бегович, Смит, Симпсон (Муссе, 72), Аке, С.Кук, Фрэйзер, Станислас (Пью, 12), Сермен, Гослинг, Айб, Уилсон (Афобе, 72).

Предупреждение: Смит, 63.

Судья: Джоунс (Англия).

23 декабря. Манчестер. Стадион Etihad Stadium (City of Manchester Stadium).

Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Борнмут" //

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