"Манчестер Сити" обыграл "Борнмут" и вышел на второе место в премьер-лиге

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Борнмут" в матче 25-го тура чемпионата Англии - 2:0. Голы в этой встрече забивали Рахим Стерлинг и Тайрон Мингс в свои ворота. Эта победа позволила "горожанам" выйти на второе место в турнирной таблице премьер-лиги.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Борнмут" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)

Голы: Стерлинг, 29 (0:1). Мингс, 69 - в свои ворота (0:2).

"Борнмут": Боруц, А.Смит, Фрэнсис (Мингс, 23), Кук, Дэниэлс, Фрэйзер, Артер, Сермен, Уилшир (Афобе, 45+3), Айб (Пью, 76), Кинг.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Фернандинью, Стоунс, Коларов, Санья, Де Брейне, Туре (Отаменди, 70), Сильва, Стерлинг (Нолито, 90+2), Габриэл Жезус (Агуэро, 15), Сане.

Предупреждения: Туре, 10. Фрэйзер, 26. Стерлинг, 57. Сане, 64. Артер, 68.

Судья: Суорбрик.

13 февраля. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).