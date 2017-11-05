"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и продлил победную серию

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Арсенал" – 3:1. По голу у хозяев забили Кевин Де Брейне, Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. У "канониров" единственный мяч на счету Александра Ляказетта.

"Горожане" по-прежнему не знают поражений в этом сезоне. В премьер-лиге их победная серия достигла девяти игр. Команда Хосепа Гвардьолы лидирует в турнирной таблице. "Арсенал" опустился на шестую строчку

Чемпионат Англии

Премьер-лига

11-й тур

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 3:1 (1:0)

Голы: Де Брейне, 19 (1:0). Агуэро, 50 - с пенальти (2:0). Ляказетт, 65 (2:1). Габриэл Жезус, 74 (3:1).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Де Брейне, Фернандинью, Сильва, Стерлинг (Гюндоган, 78), Агуэро (Габриэл Жезус, 62), Сане (Бернарду Силва, 87).

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Косьельни, Колашинац, Рэмси, Джака (Уилшир, 78), Кокелен (Ляказетт, 56), Езил, Ивоби (Жиру, 78), Санчес.

Предупреждения: Монреаль, 49. Ляказетт, 59. Косьельни, 67. Отаменди, 73. Джака, 75. Санчес, 77. Езил, 90+1.

Судья: Оливер.

5 ноября. Манчестер. Стадион "Этихад".