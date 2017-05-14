"Манчестер Сити" объявил об уходе Сабалеты

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета этим летом уйдет из команды в статусе свободного агента, сообщает пресс-служба "горожан". У 32-летнего аргентинца заканчивается контракт с клубом, который было решено не продлевать. Сабалета продолжит карьеру в другой команде, которая пока не называется.

Проводы футболиста будут организованы во время матча чемпионата Англии против "Вест Бромвича", который состоится 16 мая на домашней арене "Сити". Напомним, Сабалета выступает за "Манчестер Сити" с 2008 года. В составе "горожан" он провел 332 матча.