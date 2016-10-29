"Манчестер Сити" не собирается приобретать защитников зимой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола опроверг слухи о том, что его клуб зимой постарается укрепить линию обороны. Испанский специалист доволен игрой своей команды в защите.

- Думаю, что мы защищаемся довольно хорошо, - цитирует Goal Гвардьолу. - Не знаю сколько мы пропустили из-за индивидуальных ошибок, сколько раз защитники выигрывают за матч верховых единоборств. Думаю, что у "МЮ" состав сильнее нашего, так как есть Ибрагимович, Погба, Рэшворд и многие другие игроки, но мы защищались очень хорошо против них.