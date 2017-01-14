08:31 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" не планирует усиление команды зимой

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что не планирует крупных сделок в зимнее трансферное окно. Специалист отметил, что доволен текущим составом. На данный момент "Сити" идет на четвертом месте в чемпионате Англии, одержав 13 побед в 20 встречах.

– Я доволен той командой, что у меня есть, – цитирует Goal.com Гвардьолу. – Все может измениться, конечно, если у нас будет травма или просто появиться интересное предложение. Но, думаю, этого не произойдет. Я счастлив работать с теми игроками, что есть.

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