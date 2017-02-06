"Манчестер Сити" не планирует продавать Агуэро

"Манчестер Сити" не намерен продавать нападающего Серхио Агуэро этим летом, сообщает ВВС со ссылкой на руководство клуба. В начале сезона аргентинец продлил свой контракт с клубом до 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Челси".

Игрок в последней раз выходил на поле в стартовом составе команды 21 января в матче против "Тоттенхэма" (2:2). После этого он дважды выходил на поле на несколько минут. Сам игрок после поединка с "Бернли" (2:1) подчеркнул, что хочет остаться в команде.

- Конечно, я хочу остаться, - заявил Агуэро. - В ближайшие месяцы я должен помочь клубу решить его задачи. После этого посмотрим, есть ли место в "Сити" для меня.