"Манчестер Сити" не хочет платить 35 миллионов фунтов за переход Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может сменить клуб во время зимнего трансферного окна, утверждает Goal.com. В подписании соглашения с футболистом заинтересован "Манчестер Сити".

"Канониры" готовы отпустить игрока, чей контракт рассчитан до лета 2018 года. При этом руководство лондонцев хочет выручить за его переход 35 миллионов фунтов стерлингов.

"Горожане" не хотят платить такую цену за форварда и надеются на то, что "Арсенал" пойдет на уступки.

Напомним, что в текущем сезоне 29-летний чилиец в составе "канониров" провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь голов и три раза ассистировал партнерам по команде.