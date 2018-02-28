"Манчестер Сити" не будет вести переговоры по контракту Стерлинга до лета

"Манчестер Сити" не собирается обсуждать новый контракт нападающего Рахима Стерлинга до лета 2018 года. Руководство клуба попросило футболиста подождать, пока не закончится сезон, сообщает The Sun.



Стерлинг хочет продлить контракт на улучшенных условиях, чтобы впоследствии повысить свой заработок до уровня полузащитника Кевина Де Брейне, доход которого составляет 280 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В настоящий момент заработок нападающего составляет 205 тысяч фунтов. Руководство клуба не торопится продлевать контракт Стерлинга, который истекает в 2020 году.



23-летний нападающий в этом сезоне провел 25 матчей в английской премьер-лиге в составе "Манчестер Сити" и забил 15 голов.