"Манчестер Сити" не будет наказывать Агуэро за курение кальяна

"Манчестер Сити" не будет наказывать нападающего Серхио Агуэро за видео, на котором он курит кальян в компании с подругой, информирует Sky Sports. Аргентинец выложил ролик в своем Инстаграме, однако в руководство английского клубо посчитало, что поводов для беспокойства нет.

Напомним, что Агуэро отметился хет-триком в матче второго тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (6:1), а также он оформил дубль во встрече за Суперкубок Англии с "Челси"​ (2:0).