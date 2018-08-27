"Манчестер Сити" не будет наказывать Агуэро за курение кальяна

"Манчестер Сити" не будет наказывать нападающего Серхио Агуэро за видео, на котором он курит кальян в компании с подругой, информирует Sky Sports. Аргентинец выложил ролик в своем Инстаграме, однако в руководство английского клубо посчитало, что поводов для беспокойства нет.
Напомним, что Агуэро отметился хет-триком в матче второго тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (6:1), а также он оформил дубль во встрече за Суперкубок Англии с "Челси" (2:0).
Lo que no llegamos a mostrar en @losangeles_ok LOLA MANGIN, la nueva novia del KUN. Ya se muestran en las redes #LAM pic.twitter.com/BU9w9mzAFM– ANGEL (@AngeldebritoOk) 22 августа 2018 г.