"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Зинченко

Руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в подписании нового контракта с полузащитником Александром Зинченко, сообщает Sun. По информации источника, украинскому хавбеку, которого главный тренер команды Хосеп Гвардьола использует на позиции крайнего защитника, будет предложено соглашение на улучшенных условиях – его новая зарплата составит 200 тысяч фунтов в неделю.
В этом сезоне Зинченко принял участие в 9 матчах "горожан" во всех турнирах, проведя на поле 743 минуты и получив 1 желтую карточку.
Напомним, украинский хавбек перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года. Прошлый сезон он провел в ПСВ на правах аренды. Его действующий контракт с лидером премьер-лиги рассчитан до лета 2021 года.
Lazzzy
хоть проверяйте инфу,откровенный фейк
11:30
fcsmfan
Это 15 000 000 долларов в год. Вы ничего не перепутали?
11:08
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:50
баламошка
Пусть заодно Кутепова, Комбарова и Мельгарехо подпишут. Со скидочкой. За 50 лямов евро.
10:27