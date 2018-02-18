"Манчестер Сити" намерен продлить контракт с Зинченко

Руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в подписании нового контракта с полузащитником Александром Зинченко, сообщает Sun. По информации источника, украинскому хавбеку, которого главный тренер команды Хосеп Гвардьола использует на позиции крайнего защитника, будет предложено соглашение на улучшенных условиях – его новая зарплата составит 200 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Зинченко принял участие в 9 матчах "горожан" во всех турнирах, проведя на поле 743 минуты и получив 1 желтую карточку.

Напомним, украинский хавбек перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы" летом 2016 года. Прошлый сезон он провел в ПСВ на правах аренды. Его действующий контракт с лидером премьер-лиги рассчитан до лета 2021 года.