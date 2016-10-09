"Манчестер Сити" нацелился на Бельерина

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола намерен омолодить состав команды четырьмя новыми защитниками, в число которых входит 21-летний испанец Эктор Бельерин, сообщает Times.

По информации СМИ, клуб готов потратить на приобретение четырех игроков обороны 100 миллионов фунтов стерлингов. Гвардьола давно обращал внимание на молодого защитника "Арсенала", еще будучи главным тренером "Барселоны". Сообщается, что стоимость 21-летнего футболиста оценивается в 40 миллионов фунтов.

Помимо Бельерина, "Манчестер Сити" также рассчитывает приобрести игрока "Валенсии" Хосе Гайя, контракт которого с клубом истекает в 2020 году.