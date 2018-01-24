"Манчестер Сити" может включить Агуэро в сделку по Гризманну

"Манчестер Сити" рассматривает возможность включения нападающего Серхио Агуэро в сделку по покупке у "Атлетико" форварда Антуана Гризманна, сообщает Sun. По информации источника, руководство испанского клуба контактировало с "горожанами" относительно возвращения 29-летнего аргентинца, который уже выступал за "матрасников" с 2006 по 2011 год.

Отмечается, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне намерен создать новую линию нападению, в которой объединятся Агуэро и Диегу Коста, вернувшийся в "Атлетико" из "Челси".

Напомним, контракт Агуэро с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2020 года. Ранее он выражал недовольство своей ролью в клубе при Хосепе Гвардьоле. Соглашение 26-летнего Гризманна с "Атлетико" действует до конца сезона-2021/22.