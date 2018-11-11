"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед": Агуэро и Рэшфорд сыграют с первых минут

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" объявили составы на матч 12-го тура чемпионата Англии. С первых минут встречу начнут нападающий "горожан" Серхио Агуэро и форвард "красных дьяволов" Маркус Рэшфорд.
Состав "Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Лапорт, Менди, Фернандинью, Д. Силва, Махрез, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.
Запасные: Мурич, Компани, Гюндоган, Делф, Сане, Жезус, Фоден.
Состав "МЮ": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Матич, Эррера, Феллаини, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль.
Запасные: Ромеро, Дармиан, Джонс, Фред, Мата, Алексис, Лукаку.
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