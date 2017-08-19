"Манчестер Сити" купит экс-защитника "МЮ" за 30 миллионов фунтов?

Руководство "Вест Бромвича" согласилось продать защитника Джонатана Эванса в "Манчестер Сити" за 30 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Times. Ранее "дрозы" дважды отказывались продавать 29-летнего игрока обороны. Первое предложение "горожан" составляло 15 миллионов фунтов, а второе - 18 миллионов.

Отметим, что права на Эванса с 2006 по 2015 год принадлежали "Манчестер Юнайтед". В составе "красных дьяволов" он провел 198 матчей, забив 7 голов. Также защитник стал трехкратным чемпионом Англии, дважды завоевал Кубок лиги, 4 раза - Суперкубок Англии, а также выиграл клубный чемпионат мира.

С 2015 года Эванс защищает цвета "Вест Бромвича". На его счету 3 гола в 65 матчах во всех клубных турнирах.