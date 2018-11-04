"Манчестер Сити" использует грязные приемы". Невилл – об игре "горожан"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл проанализировал игру "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардьолы в текущем сезоне. Футбольный эксперт считает, что "горожане" используют множество грязных приемов в игре.

- "Манчестер Сити" использует много грязных приемов, - цитирует Sky Sports Невилла. - Это не очень хорошо. Они фолят каждый раз, когда соперник отбирает мяч и выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, что мне нравится.

"Манчестер Сити" занимает второе место в чемпионате Англии после 10 встреч, имея в своем активе 26 очков.