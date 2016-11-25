"Манчестер Сити" интересуется 19-летним датчанином

"Манчестер Сити" следит за прогрессом датского таланта Каспера Дольберга, сообщает Sky Sports со ссылкой на скаута Себастьяна Арнесена. 19-летний датчанин с прошлого года выступает за "Аякс". На его счету в этом сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи.

- Мы продолжаем очень внимательно следить за Дольбергом, и, когда придет время, мы будем принимать решение о том, следует ли делать предложение по нему, - отметил Арнесен. - У него есть огромный потенциал. Он высокий, сильный, храбрый и быстрый.