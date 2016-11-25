10:58 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" интересуется 19-летним датчанином

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"Манчестер Сити" следит за прогрессом датского таланта Каспера Дольберга, сообщает Sky Sports со ссылкой на скаута Себастьяна Арнесена. 19-летний датчанин с прошлого года выступает за "Аякс". На его счету в этом сезоне 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и сделал 4 голевые передачи. 

- Мы продолжаем очень внимательно следить за Дольбергом, и, когда придет время, мы будем принимать решение о том, следует ли делать предложение по нему, - отметил Арнесен. - У него есть огромный потенциал. Он высокий, сильный, храбрый и быстрый.

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