"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва. На голы Лероя Сане и Кевина Де Брейне гости ответили мячами Деле Алли и Сона Хын Мина.

Отметим, что в этой встрече в составе "Сити" дебютировал бразильский нападающий Габриэл Жезус. 19-летний форвард при счете 2:2 забил гол, который был отменен из-за офсайда.

"Манчестер Сити" после 22 матчей имеет в своем активе 43 очка и по-прежнему располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Тоттенхэм" набрал 46 баллов и вышел на чистое второе место.

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22-й тур

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:2 (0:0)

Голы: Сане, 49 (1:0). Де Брейне, 54 (2:0). Алли, 58 (2:1). Сон Хын Мин, 77 (2:2).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Клиши (Стоунс, 84), Стерлинг (Габриэл Жезус, 82), Туре, Де Брейне, Сильва (Делф, 90), Сане, Агуэро.

"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Дайер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Уокер, Дембеле (Сиссоко, 78), Ваньяма, Алли, Эриксен, Роуз, Кейн.

Предупреждения: Виммер, 12. Дайер, 13. Коларов, 45+2. Алли, 51. Отаменди, 52. Ваньяма, 87.

Судья: Марринер.

21 января. Манчестер. Etihad Stadium.