"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

"Манчестер Сити" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Тоттенхэмом" - 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва. На голы Лероя Сане и Кевина Де Брейне гости ответили мячами Деле Алли и Сона Хын Мина.
Отметим, что в этой встрече в составе "Сити" дебютировал бразильский нападающий Габриэл Жезус. 19-летний форвард при счете 2:2 забил гол, который был отменен из-за офсайда.
"Манчестер Сити" после 22 матчей имеет в своем активе 43 очка и по-прежнему располагается на пятом месте в турнирной таблице. "Тоттенхэм" набрал 46 баллов и вышел на чистое второе место.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
22-й тур
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 2:2 (0:0)
Голы: Сане, 49 (1:0). Де Брейне, 54 (2:0). Алли, 58 (2:1). Сон Хын Мин, 77 (2:2).
"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Коларов, Отаменди, Клиши (Стоунс, 84), Стерлинг (Габриэл Жезус, 82), Туре, Де Брейне, Сильва (Делф, 90), Сане, Агуэро.
"Тоттенхэм": Ллорис, Алдервейрелд (Уинкс, 65), Дайер, Виммер (Сон Хын Мин, 46), Уокер, Дембеле (Сиссоко, 78), Ваньяма, Алли, Эриксен, Роуз, Кейн.
Предупреждения: Виммер, 12. Дайер, 13. Коларов, 45+2. Алли, 51. Отаменди, 52. Ваньяма, 87.
Судья: Марринер.
21 января. Манчестер. Etihad Stadium.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
bibik.i
Судьи накосячили, по игре МС выглядел сильнее. Но футбол тем и хорош что результат непредсказуем.
11:33 22 января
Pablo_75
Сити должен бороться за второе место. Челси вряд ли уже можно догнать, а вот остальные... Разве Сити слабее Шпор или Арсенала? А Ливерпуль опять нестабилен, вот проиграл 2:3.Так что Пеп ещё может избежать позора, хотя, конечно, брали его ради первого места...
23:05 21 января
teller
вот уж кто днище в англии, так это судьи.
22:52 21 января
Pablo_75
Ну вот уж тут не повезло. Переиграли Шпор, и судья пенальти не дал чистейший пенальти на Стерлинге.
22:35 21 января
shpasic
хахаха, Гвардиолишка))
22:29 21 января