"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" добились побед

"Тоттенхэм" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии разгромил "Халл Сити" - 3:0. Дублем в составе лондонского клуба отметился полузащитник Кристиан Эриксен.

В другой встрече "Манчестер Сити" на своем поле победил "Уотфорд" - 2:0.

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16-й тур

"Тоттенхэм Хотспур" - "Халл Сити" - 3:0 (1:0)

Голы: Эриксен, 14 (1:0). Эриксен, 63 (2:0). Ваньяма, 73 (3:0).

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Уокер, Роуз, Сиссоко (Онома, 85), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Уинкс, 62), Кейн (Сон Хын Мин, 74).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Хаддлстоун, Снодграсс (Боуэн, 84), Аль-Мухаммади, Ливермор (Мейлер, 75), Клукас (Мэйсон, 66), Диоманде.

Предупреждения: Магуайр, 18. Дэйвис, 59.

Судья: Марринер.

14 декабря. Лондон. White Hart Lane.

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 2:0 (1:0)

Голы: Сабалета, 33 (1:0). Сильва, 86 (2:0).

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета, Клиши, Коларов, Отаменди, Туре, Сильва, Гюндоган (Фернанду Режес, 44), Де Брейне (Сане, 89), Нолито (Хесус Навас, 80), Стерлинг.

"Уотфорд": Гомес, Предль, Бритос, Янмат (Саксесс, 60), Холевас, Капуэ, Гедиура, Перейра (Суньига, 30), Амрабат, Игало, Синклэйр (Дини, 72).

Предупреждения: Предль, 21. Капуэ, 73. Сабалета, 75.

Судья: Френд.

14 декабря. Манчестер. Etihad Stadium.