"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата Англии. В компенсированное время мяч в ворота отправил вышедший на замену Габриэл Жезус, однако арбитры зафиксировали офсайд. Отметим, что из-за травмы для бразильца это был первый выход на поле с 13 февраля.

Во втором тайме встречи травму получил голкипер хозяев Клаудио Браво. На 76-й минуте встречи он повредил ногу. Лежа на газоне, он держался за икроножную мышцу, после чего его унесли на носилках. Вместо Браво на поле вышел Вилли Кабальеро.

Также во втором отрезке игры был удален полузащитник "Юнайтед" Маруан Феллаини, получивший две желтые карточки всего за несколько секунд. Отметим, что второе преджупреждение ему было вынесено за удар головой в лицо Серхио Агуэро.

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26-й тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

"СЭ" вел трансляцию матча