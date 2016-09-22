"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" – соперники по 1/8 финала Кубка лиги

В Англии состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. По ее итогам "Манчестер Юнайтед" достался "Манчестер Сити", "Челси" получил в соперники "Вест Хэм", а "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Встречи состоятся в конце октября.
Полностью пары 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:
"Вест Хэм" – "Челси";
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити";
"Арсенал" – "Рединг";
"Ливерпуль" – "Тоттенхэм";
"Бристоль Сити" – "Халл Сити";
"Лидс" – "Норвич";
"Ньюкасл" – "Престон";
"Саутгемптон" – "Сандерленд".