02:17 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" – соперники по 1/8 финала Кубка лиги

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В Англии состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги. По ее итогам "Манчестер Юнайтед" достался "Манчестер Сити", "Челси" получил в соперники "Вест Хэм", а "Ливерпуль" сыграет с "Тоттенхэмом". Встречи состоятся в конце октября.

Полностью пары 1/8 финала Кубка английской лиги выглядят следующим образом:

"Вест Хэм" – "Челси";

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити";

"Арсенал" – "Рединг";

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм";

"Бристоль Сити" – "Халл Сити";

"Лидс" – "Норвич";

"Ньюкасл" – "Престон";

"Саутгемптон" – "Сандерленд".

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