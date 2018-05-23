11:08 | Футбол — Англия

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт с Артетой и рассчитывает на него как на будущего преемника Гвардьолы


"Манчестер Сити" рассчитывает подписать новый контракт с тренером Микелем Артетой, сообщают британские СМИ.

36-летний испанец ранее был претендентом на пост главного тренера "Арсенала". Однако руководство "канониров", по последним даным, остановилось на кандидатуре экс-наставника "ПСЖ" Унаи Эмери.

Как сообщает The Telegraph, в "Сити" хотят предложить новый контракт специалисту. Руководство клуба рассчитывает, что после ухода Хосепа Гвардьолы с поста главного тренера именно он возглавит команду.

 

 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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