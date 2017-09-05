"Манчестер Сити" хочет подписать Алдервейрелда

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд может сменить клубную прописку, утверждает ESPN. В подписании контракта с игроком заинтересован "Манчестер Сити".

Манкунианцы наблюдают за переговорами футболиста о продлении соглашения со "шпорами". Отмечается, что 28-летний бельгиец не может достичь договоренности с лондонцами. Действующий контракт Алдервейрелда рассчитан до 2019 года.

Напомним, что защитник выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В текущем сезоне он провел три матча во всех турнирах и не забил ни одного гола.