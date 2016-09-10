"Манчестер Сити" Гвардьолы в гостях победил "Манчестер Юнайтед" Моуринью

"Манчестер Сити" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Юнайтед" – 2:1. В составе гостей голами отметились Кевин де Брейне и Келечи Ихеаначо, единственный мяч хозяев забил Златан Ибрагимович.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардьолы одержали четвертую победу на старте турнира и с 12 очками единолично возглавили турнирную таблицу. У команды Жозе Моуринью осталось девять очков.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
4-й тур
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2 (0:0)
Голы: де Брейне, 15 (0:1). Ихеаначо, 36 (0:2). Ибрагимович, 42 (1:2).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Шоу (Марсьяль, 81), Мхитарян (Эррера, 46), Феллаини, Погба, Руни, Лингард (Рэшфорд, 46), Ибрагимович.
"Манчестер Сити": Браво, Санья, Стоунс, Отаменди, Коларов, Стерлинг (Сане, 60), Фернандинью, де Брейне (Сабалета, 90), Сильва, Нолито, Ихеаначо (Фернанду Режес, 53).
Предупреждения: Сильва, 41. Байи, 45+1. Ибрагимович, 51. Феллаини, 52. Руни, 83. Фернандинью, 90+5.
Судья: Клаттенбург.
10 сентября. Манчестер. Стадион Old Trafford.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
П_о_в_а_р
SUNDESIGN ------------------------ И вообще, сравнение матча лучших клубов АПЛ с Оренбургом и Анжи уже радует.))
18:00
П_о_в_а_р
SUNDESIGN и вообще ты же понимаешь, что многое относительно....буду счастлив если Оренбург Анжи сыграют на этом уровне.. ------------------------- Да Амкар с Томью сыграли не хуже (без скобочек, как говорится). И это даже не имхо, а факт.
17:59
П_о_в_а_р
Thomas_Boy П_о_в_а_р _______ А на ветках "СПАРТАКА" комментариев все равно больше. ---------------- Заслужено, имхо. __________ Потому что Месси и Блинда купить можно, а народную любовь не купишь. ----------------- +100500
17:59
П_о_в_а_р
SUNDESIGN - но здесь ты неправ) ------------------ Да ладна... мож преувеличил... мальца...) ну мож кой где приуменьшил... ещё меньше... Но по сути то я прав.))
17:58
Thomas_Boy
П_о_в_а_р _______ А на ветках "СПАРТАКА" комментариев все равно больше. ---------------- Заслужено, имхо. __________ Потому что Месси и Блинда купить можно, а народную любовь не купишь.
17:58
SUNDESIGN
и вообще ты же понимаешь, что многое относительно....буду счастлив если Оренбург Анжи сыграют на этом уровне..
17:58
П_о_в_а_р
tarkys Барса вне конкурса)) ---------------------------- Вот сравни матч Барсы (любой, хоть даже с Осасуной) и вот этот и признай, что данный матч ни о чём.)
17:57
SUNDESIGN
Повар , ты конешно яркий парень, и мне нравится твоё чувство юмора...но здесь ты неправ)
17:54
П_о_в_а_р
tarkys Барса вне конкурса)) -------------------- Да я тока допетлил.)) развели опять...) Ох уж эти путалонцы.))
17:54
П_о_в_а_р
Thomas_Boy А на ветках "СПАРТАКА" комментариев все равно больше. ------------------------- Заслужено, имхо.
17:53
Thomas_Boy
А на ветках "СПАРТАКА" комментариев все равно больше.
17:52
tarkys
Барса вне конкурса)) а тут в Англии, что то начинается)))
17:51
П_о_в_а_р
Пиву бой!
17:50
П_о_в_а_р
Хотя (я только догнал ща), половина "мега-матчистов" барселонские (ещё) поклонники Пепа.) вот, блин.)) только ща дошло.)
17:50
П_о_в_а_р
tarkys - я сам первый раз смотрю АПЛ из за Пепа --------------------------- так я то не первый раз смотрю. И бывают в АПЛ мега-матчи, куда ж без этого. Но не этот же кошмар.) Я говорю, напоминает ветку Барселоны... там что не делается - всё мега (особе6нно от Месси). Так вот на барселонской ветке слово мега имеет гораздо большее отношение (даже если Лео с пеналя забил), чем применительно к данному матчу.) И не важно совершенно, понравился мне данный матч или нет (я всё равно правды никогда не скажу)), донимаю днари, которые к такому (серому и убогому) матчу пишут, что он был "мега".) таких я встречу завсегда на данном форуме...) Вот, Искремас, например (он же валийский Сафроноффф), ценитель футбола.) Хотя опосля 0-3 от Уэльса, полученным нефутбольным тренером, имеет право, чё уж.
17:47
П_о_в_а_р
SUNDESIGN - хороший матч:) ----------- Да ладно, брось... Вывеской он только хороший.
17:42
SUNDESIGN
Повар..ну всё правильно..хороший матч:)
17:41
tarkys
П_о_в_а_р - ну не понравилась Вам игра, ну что ж, я сам первый раз смотрю АПЛ из за Пепа, отлично, но это на мой вкус, не обессудьте
17:41
Искремас
Док. Складывалось впечатление, что тренеры вложили свои мысли-идеи в головы игруль и теперь надо время, чтобы эти идеи из головенок добрались до зеленого поля. --------------------- Ну, разумеется.)) Обе команды с новыми тренерами, новыми схемами, идеями...как иначе? Не всё сразу.)
17:38
Гаттузо крут!!!!
Одним словом- Все на хоккей!
17:37
П_о_в_а_р
vard432 будь сегодня любой российский клуб на поле Мхитаряна с Феллаини двоих хватило бы чтобы победить ------------------------------ А они были сегодня на поле, оказывается?) остальные мега-игроки (типа Блинда и Браво) затмили мега-игрой сиих достойных игроков.))
17:34
П_о_в_а_р
tarkys П_о_в_а_р это не шедевр футбола, это ЗРЕЛИЩЕ, что не понятно))) ---------------------- да где вы увидели ЗРЕЛИЩЕ то, объясните пожалуйста.)) Первый тайм я виде видел, если что (дальше мои глазоньки такого зрелища не осилили чёт). Хоть один момент, который подходит под определение ЗРЕЛИЩЕ не напомните?)
17:33
П_о_в_а_р
Гаттузо крут!!!! - Да там таких деревянных моментов была целая куча. --------------------- Да там по первому тайму (который я видел) можно писать, страница закончится... одни косяки. Первый раз за долгое (очень долгое) время решил глянуть еврофутбол (из-за вывески)... Да нафиг надо. Ещё на полгодика точно отбило охоту. РФПЛ форева. ну немцев мож ещё разок-другой. З.Ы. да далеко не надо ходить... Первый тайм МЮ-МС - единственное положительное болещики, от игры страх и ужос. тут же смотришь Амкар-Томь (даже по отечественным меркам до уровня лучших клубов, как МЮ и МС в Англиях не дотягивает) - нормальная игра (и по самоотдаче, и косяков таких голимых нет), вот только зрителей не хватает явно. А потому и не хватает, потому что всякое дно рисует, что вот это фигня (матч МЮ-МС) мега, не то что наше дно. А если вот это мега, то нафига я пойду на наше (типа) дно, если это такой ацтой, а они его мега обзывают. Кароч, форум фсио.
17:31
vard432
увы для хрюшек даже кипр оказался космосом будь сегодня любой российский клуб на поле Мхитаряна с Феллаини двоих хватило бы чтобы победить
17:29
Cantona~~
Из всего Юнайтед лишь Шоу понравился, зрители на стадионе так вообще охренели от мауриньевских задумок (непридумок), первый тайм вообще шлак, во втором с неудовольствием обнаружил что голом и не пахнет. Рэшфорд хорош был в свои минуты, если б не тот оффсайд... Ибрагимович развлекался как мог, бил в сторону ворот всё подряд, чем одного раннего ббббл напомнил, при чем с КПД этого самого ббббл. Настроение испортили заразы, может футбольный праздник на "Гусарские-Арена" порадует. ))
17:27
tarkys
П_о_в_а_р это не шедевр футбола, это ЗРЕЛИЩЕ, что не понятно)))
17:23
П_о_в_а_р
SUNDESIGN П_о_в_а_р tarkys П_о_в_а_р - это был ФУТБОЛ, при чем здесь пацаны ------------------- Это был АЦТОй, при чём здесь футбол?)) _________________________Вы с этой планеты?)...создается впечатление что вы немного переигрываете)) ------------------------ Конечно переигрываю.)) не без этого.) Но назвать это мега-матчем может либо человек ни разу не видевший футбол, либо просто он перед матчем уже решил, что это мега-матч, потому что вывеска и всё такое (тренерА, составы), либо потому что один из тех самых одарённых, не наше же дно, поэтому и зашибись.) Объективность по матчу вон у Гаттузо (ниже читаете), а я канеш малясь переигрываю... Да патаму шта не было мега-матча вот ни разу.) и даже близко не было.)) Но раз пишут, что он был, значит я здесь...) Вперёд!Спартак.)
17:22
Гаттузо крут!!!!
П_о_в_а_р /////Погда тогда подсунул его Мхитаряну, а тот так коряво обработал, как Концедалов, что мяч отскочил на три метра и с этого началась опасная ответка. Да там таких деревянных моментов была целая куча. Неудивительно, что клубы из альбиносии сейчас в Европе в отстойнике. Зато потратили на новых звизды 1.2 лярда фунтиков! А люди там на стадик ходят чтобы пива нажраться, да кортохи с рыбой, ну и заодно поорать.
17:21
SUNDESIGN
П_о_в_а_р tarkys П_о_в_а_р - это был ФУТБОЛ, при чем здесь пацаны ------------------- Это был АЦТОй, при чём здесь футбол?)) _________________________Вы с этой планеты?)...создается впечатление что вы немного переигрываете))
17:17
П_о_в_а_р
tarkys П_о_в_а_р - это был ФУТБОЛ, при чем здесь пацаны ------------------- Это был АЦТОй, при чём здесь футбол?)) а тем более мега-матч?)
17:10