"Манчестер Сити" Гвардьолы в гостях победил "Манчестер Юнайтед" Моуринью

"Манчестер Сити" в гостевом матче 4-го тура чемпионата Англии победил "Манчестер Юнайтед" – 2:1. В составе гостей голами отметились Кевин де Брейне и Келечи Ихеаначо, единственный мяч хозяев забил Златан Ибрагимович.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардьолы одержали четвертую победу на старте турнира и с 12 очками единолично возглавили турнирную таблицу. У команды Жозе Моуринью осталось девять очков.

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4-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 1:2 (0:0)

Голы: де Брейне, 15 (0:1). Ихеаначо, 36 (0:2). Ибрагимович, 42 (1:2).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Блинд, Шоу (Марсьяль, 81), Мхитарян (Эррера, 46), Феллаини, Погба, Руни, Лингард (Рэшфорд, 46), Ибрагимович.

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Стоунс, Отаменди, Коларов, Стерлинг (Сане, 60), Фернандинью, де Брейне (Сабалета, 90), Сильва, Нолито, Ихеаначо (Фернанду Режес, 53).

Предупреждения: Сильва, 41. Байи, 45+1. Ибрагимович, 51. Феллаини, 52. Руни, 83. Фернандинью, 90+5.

Судья: Клаттенбург.

10 сентября. Манчестер. Стадион Old Trafford.

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