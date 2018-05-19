"Манчестер Сити" готов заплатить за Жоржинью 50 миллионов евро, "Наполи" требует 70 миллионов

"Манчестер Сити" и "Наполи" пока не могут договориться о трансфере полузащитника неаполитанцев Жоржинью, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere del Mezzogiorno, английский клуб предложил за него 50 миллионов евро. "Наполи" такое предложение не устраивает - они хотят выручить за игрока не менее 70 миллионов евро. При этом клуб уже готовит замену - его сменщиком может стать Лукас Торрейра из "Сампдории", сумма отступных в контракте которого - 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 32 матча за "Наполи" в серии А и забил два мяча при четырех голевых передачах.