"Манчестер Сити" готов продать Зинченко в испанский клуб

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может в ближайшее время стать игроком "Бетиса" на постоянной основе, сообщает Sky Sports. Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в "Бетис" на правах аренды. Соглашение в таком случае было бы рассчитано на один сезон. В "Сити" не были согласны на такой вариант.

Согласно изданию, чемпион Англии согласен продать игрока за 16 миллионов евро.

Украинец отказался от перехода в "Вулверхэмптон", который договорился с "горожанами" за 18 миллионов, но сделка провалилась после того, как Зинченко решил остаться и бороться за свое место. 21-летний футболист в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Сити". В нынешнем сезоне он пока не выходил на поле.