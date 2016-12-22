"Манчестер Сити" готов продать Насри "Севилье" за 21 миллион фунтов

"Манчестер Сити" готов снизить трансферную стоимость полузащитника Самира Насри, выступающего на правах аренды в "Севилье", утверждает Daily Mail. "Горожане" хотят расстаться с игроком и готовы пойти на уступки, если испанцы захотят выкупить трансфер хавбека, снизив стоимость с 24 до 21 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне 29-летний француз провел за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.