11:35 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" готов продать Насри "Севилье" за 21 миллион фунтов

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"Манчестер Сити" готов снизить трансферную стоимость полузащитника Самира Насри, выступающего на правах аренды в "Севилье", утверждает Daily Mail. "Горожане" хотят расстаться с игроком и готовы пойти на уступки, если испанцы захотят выкупить трансфер хавбека, снизив стоимость с 24 до 21 миллиона фунтов стерлингов. В текущем сезоне 29-летний француз провел за красно-белых 14 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Насри за 21 миллион фунтов!

12:18

liti

Вот оно современное рабство!Покупают и продают не просто товар- а людей!!!

12:14

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