"Манчестер Сити" готов отпустить Джо Харта летом 2017 года

"Манчестер Сити" готов расстаться с Джо Хартом следующим летом. Сейчас вратарь выступает на правах аренды за итальянский клуб "Торино". Контракт Харта с "Манчестер Сити" действует до 2019 года и по его условиям англичанин должен получить 17,8 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Sun. Клуб готов отпустить голкипера, выплатив ему половину этой суммы.

Напомним, что Харт принадлежит "Манчестер Сити" с 2006 года. Новый главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола принял решение отказаться от услуг вратаря.