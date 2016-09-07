23:55 | ФУТБОЛ — Англия

"Манчестер Сити" готов отпустить Джо Харта летом 2017 года

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"Манчестер Сити" готов расстаться с Джо Хартом следующим летом. Сейчас вратарь выступает на правах аренды за итальянский клуб "Торино". Контракт Харта с "Манчестер Сити" действует до 2019 года и по его условиям англичанин должен получить 17,8 миллионов фунтов. Об этом сообщает The Sun. Клуб готов отпустить голкипера, выплатив ему половину этой суммы.

Напомним, что Харт принадлежит "Манчестер Сити" с 2006 года. Новый главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола принял решение отказаться от услуг вратаря.

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