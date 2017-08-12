"Манчестер Сити" - фаворит матча с "Брайтоном" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 1-го тура чемпионата Англии между "Брайтон & Хоув" и "Манчестер Сити"​. Встреча в Брайтоне начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити"

Прогноз WinLine – П1 8.99 – Н 5.06 – П2 1.30.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брайтон" - "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Челси" - "Бернли" - в субботу, 12 августа, на канале "Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Брайтон": Райан - Сальтор, Данк, Даффи, Зуттнер - Скалак, Стивенс, Гросс, Марч - Преппер - Маррей.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Компани, Стоунс, Отаменди - Уокер, Де Брейне, Яя Туре, Давид Сильва, Данилу - Агуэро, Габриэл Жезус.

ПОТЕРИ: нет - нет.

ПРОГНОЗ

Прогноз "СЭ" на матч "Брайтон" - "Манчестер Сити" - 0:3.