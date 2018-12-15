"Манчестер Сити" - "Эвертон": Стоунз, Стерлинг, Агуэро и Де Брейне остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Эвертон"
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Делф, Фернандинью, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Махрез, Жезус.
Запасные: Мурич, Стоунз, Стерлинг, Агуэро, Де Брюйне, Зинченко, Фоден.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Зума, Мина, Динь, Сигурдссон, Гомеш, Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
Запасные: Стекеленбург, Бэйнс, Шнайдерлин, Дэвис, Уолкотт, Тосун, Лукман.
Матч начнется в 15.30 по московскому времени.
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