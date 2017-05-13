"Ман Сити" выиграл у "Лестера" и обошел "Ливерпуль"

"Манчестер Сити" обыграл "Лестер" в матче 37-го тура чемпионата Англии - 2:1. Подопечные Хосепа Гвардьолы обошли в турнирной таблице "Ливерпуль" и поднялись на третье место. "Лестер" остался в таблице девятым. Чемпионы прошлого сезона имели шанс отобрать у хозяев очки, но во втором тайме Рияд Махрез не реализовал пенальти.

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37-й тур

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 2:1 (2:1)

Голы: Сильва, 29 (1:0). Габриэл Жезус, 36 - с пенальти (2:0). Окадзаки, 42 (2:1).

Нереализованный пенальти: Махрез, 78.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Компани, Клиши, Отаменди, Туре, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Сабалета, 82), Стерлинг (Агуэро, 78), Сане, Габриэл Жезус (Хесус Навас, 90+4).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Беналуан, Симпсон, Чилвелл, Олбрайтон (Грэй, 80), Кинг (Амарти, 68), Махрез, Ндиди, Окадзаки (Слимани, 73), Варди.

Предупреждения: Беналуан, 35. Компани, 50. Фукс, 72. Олбрайтон, 79. Агуэро, 84. Сильва, 90+9.

Судья: Мэдли.