"Ман Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" и прервал 18-матчевую победную серию

"Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Англии - 0:0. Подопечные Хосепа Гвардьолы прервали 18-матчевую победную серию. Всего они потеряли четыре очка в 21 встрече и до сих пор не потерпели ни одного поражения.

"Кристал Пэлас" был близок к победе, но уже в добавленное время Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти.

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Премьер-лига

21-й тур

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 (вратарь).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 20), ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 75. Ли Чхон Ен, 90+6), Ридевалд, Бентеке, Заа.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангала, Данилу, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брейне, Бернарду Силва (Туре, 81), Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).

Предупреждения: Данн, 16. Сане, 45+6. ван Анхолт, 48. Кабай, 67. Агуэро, 79. Туре, 90. Фернандинью, 90+1. Келли, 90+2. Панчеон, 90+2.

Судья: МОСС (Англия).

Лондон. Стадион "Selhurst Park".

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