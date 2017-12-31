16:59 | Футбол — Англия

"Ман Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" и прервал 18-матчевую победную серию

6

"Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Англии - 0:0. Подопечные Хосепа Гвардьолы прервали 18-матчевую победную серию. Всего они потеряли четыре очка в 21 встрече и до сих пор не потерпели ни одного поражения.

"Кристал Пэлас" был близок к победе, но уже в добавленное время Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0

Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 (вратарь).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 20), ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 75. Ли Чхон Ен, 90+6), Ридевалд, Бентеке, Заа.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангала, Данилу, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брейне, Бернарду Силва (Туре, 81), Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).

Предупреждения: Данн, 16. Сане, 45+6. ван Анхолт, 48. Кабай, 67. Агуэро, 79. Туре, 90. Фернандинью, 90+1. Келли, 90+2. Панчеон, 90+2. 

Судья: МОСС (Англия).

Лондон. Стадион "Selhurst Park".

Коэффициенты Winline на матчи английской премьер-лиги здесь.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

_Я_против_Астротерфа_

чистая продажа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19:20

баламошка

Днари! Уволить пепку-ноунэйма!

17:31

KGAM

Ну и хорошо. А за такое пробитие пенальти надо пробивать ногами в раздевалке.

17:29

Andre_Saratov

Наелись. Жесткий график. Пенальти скорее не было, чем было.

17:27

Очень плохой мальчик

Это жесть,17-я команда АПЛ чуть не нагнула лучший клуб Европы на данный момент.

17:19

oleg.bob

Доигрались...

17:04