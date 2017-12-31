"Ман Сити" сыграл вничью с "Кристал Пэлас" и прервал 18-матчевую победную серию

"Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в поединке 21-го тура чемпионата Англии - 0:0. Подопечные Хосепа Гвардьолы прервали 18-матчевую победную серию. Всего они потеряли четыре очка в 21 встрече и до сих пор не потерпели ни одного поражения.
"Кристал Пэлас" был близок к победе, но уже в добавленное время Лука Миливоевич не смог реализовать пенальти.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
21-й тур
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" - 0:0
Нереализованный пенальти: Миливоевич, 90+1 (вратарь).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Данн (Келли, 20), ван Анхолт, Таунсенд, Миливоевич, Кабай (Панчеон, 75. Ли Чхон Ен, 90+6), Ридевалд, Бентеке, Заа.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Мангала, Данилу, Фернандинью, Гюндоган (Стерлинг, 57), Де Брейне, Бернарду Силва (Туре, 81), Сане, Габриэл Жезус (Агуэро, 23).
Предупреждения: Данн, 16. Сане, 45+6. ван Анхолт, 48. Кабай, 67. Агуэро, 79. Туре, 90. Фернандинью, 90+1. Келли, 90+2. Панчеон, 90+2.
Судья: МОСС (Англия).
Лондон. Стадион "Selhurst Park".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
_Я_против_Астротерфа_
чистая продажа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19:20
баламошка
Днари! Уволить пепку-ноунэйма!
17:31
KGAM
Ну и хорошо. А за такое пробитие пенальти надо пробивать ногами в раздевалке.
17:29
Andre_Saratov
Наелись. Жесткий график. Пенальти скорее не было, чем было.
17:27
Очень плохой мальчик
Это жесть,17-я команда АПЛ чуть не нагнула лучший клуб Европы на данный момент.
17:19
oleg.bob
Доигрались...
17:04