"Ман Сити" разгромил "Вест Хэм", выиграв 8-й матч чемпионата из последних 9

"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в матче 36-го тура чемпионата Англии - 4:1. Из последних девяти игр премьер-лиги "Ман Сити" выиграл 8, уступив лишь "Манчестер Юнайтед" (2:3). Команда досрочно обеспечила себе чемпионский титул.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 1:4 (1:2)

Голы: Сане, 13 (0:1). Сабалета, 27 - в свои ворота (0:2). Крессуэлл, 42 (1:2). Габриэл Жезус, 53 (1:3). Фернандинью, 64 (1:4).

"Вест Хэм": Адриан, Эвра (Масуаку, 66), Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Ланцини (Эрнандес, 66), Фернандес (Жоау Мариу, 65), Райс, Арнаутович.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер (Данилу, 61), Ляпорт, Фернандинью, Гюндоган (Туре, 71), Делф, Де Брейне, Стерлинг, Сане, Габриэл Жезус (Нмеча, 80).

Предупреждение: Отаменди, 37.

Судья: Суорбрик.

29 апреля. Лондон. Стадион "London Stadium".